يوفنتوس يتطلع لتفادي الدوري الأوروبي

يصعب‭ ‬تخيّل‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تسعة ‬مواسم،‭ ‬خارج‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ومشاركته‭ ‬مع‭ ‬نجمه‭ ‬‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الرديفة‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ. ‬

تسعون‭ ‬دقيقة‭ ‬تقف‭ ‬الأحد‭ ‬بين‭ ‬فريق السيدة‭ ‬العجوز‭ ‬ومصير‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬قاتماً‭ ‬في‭ ‬محصلة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ .‬

نادراً‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬شعار‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يختم‭ ‬به‭ ‬رونالدو‭ ‬معظم‭ ‬منشوراته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬موضوعا‭ً ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بعد‭ ‬ضمان‭ ‬إنتر‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2010‭ ‬وتأهله‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬رفقة‭ ‬أتالانتا‭ ‬الثاني ‭ ‬78‭ ـب‬نقطة.

ي‬بدو‭ ‬الصراع‭ ‬نارياً‭ ‬بين‭ ‬ميلان‭ ‬ونابولي‭ (‬76‭) ‬ويوفنتوس‭ ‬الخامس‭(‬75‭)‬،‭‬ لحجز‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬كأحد‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬مركزاً ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الآوائل.

‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬بولونيا‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬والثلاثين‭ ‬الأخيرة‭ ‬من الدوري‬‭.‬

إذا‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ قيرف ‬المدرب‭ ‬أندريا‭ ‬بيرلو‭ ‬بحصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬سيشاركون‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الرديفة‬‮ «‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬ويغيبون‭ ‬عن‭ ‬المسابقة‭ ‬الأبرز‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ 2012.

لكن‭ ‬حتى‭ ‬الفوز‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬كافياً‭ ‬لرونالدو‭ ‬ورفاقه،‭ ‬إذ‭ ‬يأملون‭ ‬تعثر‭ ‬‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬أتالانتا‭ ‬الثاني،‭ ‬أو‭ ‬نابولي‭ ‬الرابع‭ ‬مضيف‭ ‬فيرونا،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬ميلان‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بالمواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬ونابولي‭ ‬يتعادل‭ ‬معه‭ ‬لكن‭ ‬يتقدمه‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف.‬