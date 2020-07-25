يوفنتوس يتطلع لحسم لقب الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا

رغم الهزيمة أمام أودينيزي، ما زال يوفنتوس أقرب ما يكون من حسم لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وخسر يوفي 1-2 أمام أودينيزي ضمن المرحلة 35، وهي الهزيمة الثانية للفريق في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب حالياً بفارق 5 نقاط أمام أتالانتا، و6 نقاط أمام إنتر ميلان، قبل المراحل الثلاثة الأخيرة.

ويستطيع يوفنتوس الآن حسم اللقب بالفوز على سامبدوريا غداً، في ختام مباريات المرحلة 36، بغض النظر عن نتائج باقي المنافسين.

لكن يوفنتوس قد يتوج رسمياً باللقب قبل خوض هذه المباراة بحال خسارة إنتر ميلان أمام مستضيفه جنوى.

وأعربت جماهير يوفنتوس عن ضيقها وشكواها من مستوى أداء الفريق تحت قيادة مدربه ماوريتسيو ساري.

ولا يبدو شغف يوفنتوس وجماهيره بإحراز اللقب هذا الموسم، كما كان الحال عليه في المواسم السابقة، ولا سيما أن الرغبة حالياً تنصب على الظفر بلقب دوري الأبطال الغائب عن الفريق منذ توج به في 1996.

وألقى ساري باللوم في هزيمة فريقه أمام أودينيزي على الإجهاد والإرهاق الذي يسيطر على اللاعبين. وقال: «في هذه المرحلة من الموسم، تبدو الأمور صعبة. نعاني من الإرهاق».

وأوضح: «من الصعب أن تظل على مستواك الذهني والبدني على مدار التسعين دقيقة. قبل أي شيء، الإنهاك الذهني للاعبين كبير للغاية».

واستقبلت شباك الفريق، 12 هدفاً في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الإيطالي، كما فقد تركيزه مراراً، وهو أمر ليس مشجعاً قبل استئناف مسيرة الفريق الأوروبية التي يحتاج فيها إلى تعويض خسارته أمام ليون ذهاباً.