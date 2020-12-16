يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا ورونالدو يهدر ركلة جزاء

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه أتالانتا بهدف لمثله في مباراة أهدر كريستيانو رونالدو فيها ركلة جزاء وردد أليخاندرو غوميز أثناءها نشيد السيدة العجوز.

أثناء ترديد نشيد يوفي قبل المباراة ظهر غوميز وهو يردده في مشهد أثار الكثير من الجدل، قبل أن يدخل الأرجنتيني في الشوط الثاني.

كاد ألفارو موراتا أن يسجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس لكنه فضل أن يلعب الكرة بالكعب برعونة والمرمى خالٍ من حارسه ليفشل في ذلك.

وفي الدقيقة 29، سجل فيديريكو كييزا هدف التقدم الأول ليوفنتوس من تسديدة رائعة أعادته إلى أيام التألق مع فيورنتينا.

في الشوط الثاني نجح أتالانتا في إدراك التعادل عبر ريمو فرويلر من تسديدة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس فويتشيك تشيزني.

بعدها بدقائق حصل يوفي على فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما احتسب له الحكم ركلة جزاء جاءت إثر عرقلة كييزا.

وسدد كريستيانو رونالدو الركلة كعادته لكن تألق حارس أتالانتا بييرلويجي غوليني حرمه من إضافة الهدف الثاني لفريقه والخامس له على التوالي من ركلات جزاء.

بهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن ميلان المتصدر.

كما رفع أتالانتا رصيده بدوره إلى 18 نقطة في المركز الثامن.