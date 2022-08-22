يوفنتوس يتعادل مع سامبدوريا دون أهداف في غياب دي ماريا

تعادل يوفنتوس بصورةٍ مخيبةٍ مع مستضيفه سامبدوريا بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وخاض البيانكونيري المباراة في ظل غياب تعاقده الجديد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الذي تألق في المباراة الافتتاحية الذي سحق فيها الفريق ضيفه ساسوولو بثلاثية دون رد.

ولم ينجح الصربي دوشان فلاهوفيتش ومواطنه فيليب كوستيتش في زيارة شباك أصحاب الأرض ليقتسم الطرفان نقاط المواجهة التي جرت على أرضية ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

يوفنتوس يضيف نقطة إلى رصيده

بهذا التعادل، رفع يوفي رصيده إلى 4 نقاط ارتقى على إثرها للمركز الرابع.

فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطة واحدة بات بفضلها يحتل المركز السادس عشر.