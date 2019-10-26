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يوفنتوس يتعادل مع ليتشي بغياب رونالدو

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:42
ديبالا يسجل مجدداً
ديبالا يسجل مجدداً

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي مع مستضيف ليتشي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كومنال فيا ديل ماري، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم باولو ديبالا لحامل اللقب في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، لكن سرعان ما أدرك ماركو مانكوسو، قائد ليتشي، التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضاً.

وعانى يوفي من غياب كريستيانو رنالدو، نجم الفريق الأول، الذي قرر المدرب ماوريتسيو ساري إراحته.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

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Via SyndiGate.info


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