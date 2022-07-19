يوفنتوس يتعاقد مع خليفة دي ليخت سريعاً

قالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء على لسان الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن تورينو وافق على بيع مدافعه البرازيلي المتألق غلايسون بريمر إلى غريمه اللدود يوفنتوس مقابل 47 مليون يورو.

وأكد دي مارزيو أن يوفي تفوق في سباق ضم المدافع الصاعد على غريمه الآخر إنتر ميلان الذي سعى لضم اللاعب في ظل الرحيل المتوقع لنجمه السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وتأتي هذه التطورات بعد مغادرة الهولندي ماتيس دي ليخت صفوف يوفنتوس صوب بايرن ميونيخ في صفقة ضخمة وصلت قيمتها لنحو 80 مليون يورو.

وغرد دي مارزيو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "وافق تورينو على عرض يوفنتوس المقدم لبريمر، 40 مليون يورو إضافة لـ 7 ملايين أخرى كإضافات، ويتبقى الآن الاتفاق بين يوفي واللاعب على البنود الشخصية."

يذكر أن بريمر البالغ من العمر 25 عاماً ترك انطباعاً مميزاً مع تورينو بمستوياته القوية وبنيته الجسدية، ويراهن الكثيرون على أنه سيصبح أحد نجوم الدفاع الكبار في اللعبة قريباً.