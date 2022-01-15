يوفنتوس يتغلب على أودينيزي بهدفي ديبالا وماكيني

تفوق يوفنتوس على ضيفه أودينيزي بهدفين دون رد ليلة السبت على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وجاء هدفا اللقاء عن طريق القائد الأرجنتيني باولو ديبالا ولاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني في الدقيقتين 19 و 79 على التوالي.

يوفنتوس يقترب من رباعي الصدارة

بهذا الانتصار، رفع يوفي رصيده إلى 41 نقطة من 22 مباراة ليبقى في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أتالانتا رابع الترتيب الذي خاض 20 مباراة فقط.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر من 20 مباراة.

وضمن المرحلة ذاتها، تغلب تورينو على سامبدوريا 2-1، وفاز لاتسيو على ساليرنيتانا 3-0.