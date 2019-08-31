يوفنتوس يتغلب على نابولي بشق الأنفس في قمة زاخرة بالأهداف

تعرض نابولي لخسارة مريرة أمام مستضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف لأربعة في المواجهة القوية التي جمعتهما على ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

شهدت الدقيقة 15 سقوط ماتيا دي شيليو مصاباً ليحل دانيلو بدلاً منه، ومن أول لمسة سجل البرازيلي الهدف الأول بعد تمريرة من دوغلاس كوشتا في الدقيقة 16.

وأضاف غونزالو هيغواين سريعاً الهدف الثاني بعد 3 دقائق إثر تمريرة من بليز ماتويدي ليراوغ كاليدو كوليبالي ويسدد بمهارة في شباك أليكس ميريت.

في الدقيقة 62، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول له في الموسم الجديد من لمسة واحدة ومتابعة رائعة لتمريرة كوشتا.

وأعاد القادم من روما كوستاس مانولاس إحياء المباراة بهدف في الدقيقة 66 من ركلة ثابتة نفذها ماريو روي ليقلص الفارق من جديد ويعيد آمال الضيوف.

بعدها مباشرة أضاف البديل هيرفينغ لوزانو الهدف الثاني للبارتينوبي في الدقيقة 68 من عرضية بيوتر جيلينسكي الأرضية بسهولة في مرمى الحارس فويتشيك تشيزني.

وفي الدقيقة 81، أضاف المدافع جيوفاني دي لورينزو الهدف الثالث للضيوف من ركلة ثابتة مرت من الجميع ووصلت له ليودعها في شباك البيانكونيري معلناً عن التعادل.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل كوليبالي هدفاً عكسياً قاتلاً في شباك فريقه منح يوفنتوس الفوز.

بهذه النتيجة، تصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 6 نقاط بانتظار مواجهة إنتر وكالياري ضمن المرحلة نفسها.