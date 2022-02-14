يوفنتوس يتفاوض مع رايولا من أجل استعادة بوغبا

بدأ يوفنتوس محاولاته لإعادة النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد صاحب الـ 28 عاماً مع فريق الشياطين الحمر خلال الصيف المقبل، وبات بإمكانه التفاوض مع أي طرف مهتم بخدماته بحيث ينتقل إلى صفوفه بعد نهاية الموسم دون مقابل.

وقال موقع "سبورت إيطاليا" أن يوفي تواصل مع مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الوسط للتأكيد على رغبة الإدارة في إعادته إلى ملعب آليانز.

ويرغب باريس سان جيرمان أيضاً في ضم بوغبا الذي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد حالياً.

وخاض الفرنسي تجربة ناجحة في تورينو مع يوفنتوس ما بين عامي 2012 و 2016 شارك خلالها في 124 مباراة بجميع البطولات وسجل 28 هدفاً.