يوفنتوس يتلقى ضربتين موجعتين.. خصم 10 نقاط وخسارة فادحة أمام إمبولي

تلقى يوفنتوس ضربتين موجعتين في ظرف ساعات معدودة وذلك بعد تأكيد خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي ولسقوطه الكبير خارج أرضه أمام إمبولي بنتيجة 1-4.

فقد أعلنت المحكمة الرياضية الفيدرالية المحلية عن خصم 10 نقاط من رصيد يوفي اليوم الاثنين.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلنت عن خصم 15 نقطة من رصيد البيانكونيري في شهر يناير المنصرم، قبل أن يتم تعليق هذا القرار من قبل اللجنة الأولمبية المحلية حتى تتم مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.

وتم تخفيض العقوبة من 15 نقطة إلى 10 نقاط في نهاية المطاف.

وتم فرض هذه العقوبة على النادي العريق لتجاوزات مالية جراء تضخيم رسوم الانتقالات لتعزيز مكاسب رأس المال.

يوفنتوس يسقط أمام إمبولي

وفي نفس اليوم، تلقى يوفي خسارة كارثية أمام مستضيفه إمبولي بهدف لأربعة على ملعب كارلو كاستيلاني لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي.

سجل فيديريكو كييزا هدف الخاسر الوحيد مقابل رباعية تناوب على تسجيلها كلٌ من فرانشيسكو كابوتو (هدفان)، وسيباستيان لوبيرتو، وروبرتو بيكولي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد فريق المدرب ماسيميليانو آليغري عند 59 نقطة جعلته يتراجع إلى المركز السابع بعدما كان ثانياً قبل عقوبة الخصم.

بدوره، رفع إمبولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع عشر.