يوفنتوس يتمسك بدي ليخت

رفض يوفنتوس، للمرة الثانية، الاستماع لرغبة برشلونة في التعاقد مع المدافع ماتيس دي ليخت، وأكد تمسكه به، وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان البارسا قريباً من التعاقد مع الهولندي صاحب الـ 21 عاماً قائد أياكس في 2019، لكن الأخير حول وجهته إلى تورينو في إيطاليا ووقع مقابل 77.9 مليون يورو.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن برشلونة فاتح نظيره الإيطالي بالأمر خلال محادثاتهما وريال مدريد بخصوص مشروع دوري السوبر الأوروبي، لكن دون جدوى.

ولم يسطع نجم دي ليخت في يوفي بوجود المخضرمين ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كييليني، حيث لم يشارك سوى في 70 مباراة بجميع المنافسات.

وكان رونالد كومان مدرب برشلونة، يأمل في الحصول على خدمات مواطنه، لتدعيم خط دفاع الفريق الضعيف، خاصة وأن ديفيد آلابا المنتهي عقده مع بايرن ميونيخ يبدو في طريقه إلى ريال مدريد.