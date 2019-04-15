يوفنتوس يتمسك بضم فاران

يسعى يوفنتوس لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ارتبط اسمه بالتعاقد مع رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن يوفي أبدى اهتمامه بضم الدولي الفرنسي ووضعه على رأس أولوياته إلى جانب سامويل أومتيتي مدافع البارسا، لكن إدارته تدرك جيداً أن الصفقة لن تكون سهلة.

ويدرك يوفنتوس أنه على أعتاب مشكلة كبيرة ستواجهه صيفاً إن لم يتعاقد مع مدافعين اثنين على الأقل، نظراً لإعلان المخضرم أندريا بارزالي اعتزاله نهاية الموسم، إلى جانب تقدم ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كييليني في العمر.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس تواصل بالفعل مع فاران، لكنه تلقى إجابة غير مُبشرة تفيد بأن ريال مدريد لن يتنازل عن مدافعه المتوج بكأس العالم بأقل من 500 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي الملكي.