يوفنتوس يجبر برشلونة على التعاقد مع المهاجم ترينكاو

أثار تعاقد برشلونة مع الشاب فرانشيسكو ترينكاو، لاعب سبورتينغ براغا لتدعيم خط هجومه بداية من الموسم المقبل، الكثير من الجدل حول أهمية الصفقة في الوقت الجاري خاصة في ظل حاجة البارسا لمهاجم في هذا المركز.

برشلونة يعاني هجومياً بعد إصابة مهاجمه لويس سواريز الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 شهور مقبلة بداعي الإصابة.

وحصد ترينكاو لقب هداف بطولة اليورو الأخيرة تحت 19 عاماً، لكن يظل برشلونة قي مشكلة هجومية في ظل رحيل كارليس بيريز إلى روما معاراً وبقاء ليونيل ميسي وآنسو فاتي وأنتوان غريزمان وعثمان ديمبيلي الذي تهدده الإصابات العضلية دائماً.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن برشلونة قرر التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي خوفاً من الانتظار والدخول في منافسة شرسة مع يوفنتوس في الصيف.

وتابعت الصحيفة بأن برشلونة الذي دفع 31 مليون يورو قرر التعاقد مع ترينكاو الآن وانتظار انضمامه في يوليو بسبب الخوف من وصول سعره في الصيف إلى 60 مليون يورو، نظراً للمنافسة مع يوفنتوس الذي وضع المهاجم ضمن أهدافه نهاية الموسم.