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يوفنتوس يجني أرباحاً ضخمة من صفقة رونالدو

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:39
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

جنى يوفنتوس أرباحاً هائلة من تعاقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد صيف العام الماضي، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأوضحت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن يوفي حصل على أرباح تقدر بنحو 58 مليون يورو من هذه الصفقة وأن معظم هذا المبلغ يأتي من بيع مليون قميص يحمل اسم ورقم الهداف البرتغالي.

وكان يوفنتوس تعاقد مع "صاروخ ماديرا" مقابل 113 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ نادي السيدة العجوز.

كما ذكر التقرير أن صفحات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي شهدت نمواً في عدد المتابعين بنسبة 68 بالمئة بعد انتقال رونالدو، وأن عدد مشجعي الفريق حول العالم ارتفع من 385 مليون مشجع إلى 423 مليوناً.

ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس، سجل رونالدو 24 هدفاً للفريق في 37 مباراة في الدوري الإيطالي.

Via SyndiGate.info


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