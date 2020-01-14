يوفنتوس يحبط جمهوره في السوق الشتوي

تقلصت تشكيلة يوفنتوس بشكل مستمر، فبعد الإصابة المؤلمة للقائد جيورجيو كييليني بداية الموسم انضم إليه المدافع التركي المتألق ميريح ديميرال بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، فضلاً عن رحيل المهاجم ماريو ماندجوكيتش، وتكهنات بمغادرة إيمري تشان وأدريان رابيو.

ورغم هذا النقص العددي في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري، تلقى جمهور يوفي نبأ سيئاً بعدما أكد المدير الرياضي فابيو باراتيتشي عدم إبرام أي صفقة في انتقالات يناير الحالية.

وقال باراتيتشي لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "لدينا تشكيلة كافية للتنافس حتى نهاية الموسم. تكهنت وسائل الإعلام بتعاقدنا مع العديد من اللاعبين، لكننا لن نبرم صفقات في يناير".

وتوقع الجمهور تحرك يوفنتوس لضم قلب دفاع جديد، لكن بطل إيطاليا سيكتفي بالثنائي ليوناردو بونوتشي وماتيس دي ليخت والبديل دانييلي روغاني حتى نهاية الموسم، كما لن يضيف عنصراً حيوياً في وسط الملعب أو حارساً يزاحم فويتشيك تشيزني وجيانلويجي بوفون.

وينتظر أنصار "السيدة العجوز" مكافأة لصبر طويل بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم، بعدما تشبعوا من الهيمنة المحلية، لكن الأداء لم يكن مقنعاً حتى الآن خلال الموسم الأول للمدرب ساري.