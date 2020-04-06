يوفنتوس يحدد المبلغ المطلوب لرحيل رونالدو

حدد يوفنتوس سعر بيع النجم كريستيانو رونالدو حسبما أوردت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة اليوم الاثنين إلى أن يوفي يريد التخلص من الدولي البرتغالي بسبب حصوله على راتب سنوي ضخم.

وأوضحت أن البيانكونيري يريد الحصول على 60 مليون يورو نظير رحيل رونالدو علماً بأنه يتقاضى سنوياً راتباً يبلغ 31 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة فإن تفكير يوفنتوس في الاستغناء عن رونالدو جاء بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم جراء توقف الدوريات بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وانضم رونالدو للنادي الإيطالي في صيف 2018 قادماً من ريال مدريد في صفقة وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 مليون يورو.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى 30 يونيو 2022 ، لكن البيانكونيري لا يريد تحمل راتبه الضخم في الفترة المتبقية من العقد.