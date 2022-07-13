يوفنتوس يحدد خليفة دي ليخت

مع اقتراب النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت من الرحيل عن يوفنتوس، تدرس إدارة النادي التعاقد مع بديل يستطيع توفير الضمانات لتشكيلة المدير الفني ماسيميليانو آليغري.

وارتبط مدافع أياكس السابق بانتقال متوقع إلى بايرن ميونيخ أو تشيلسي هذا الصيف في صفقة ستجلب لخزائن النادي الإيطالي مبالغ طائلة.

من هو بديل دي ليخت ؟

ورغم التوقعات التي ربطت البرازيلي غلايسون بريمر مدافع الغريم تورينو بتعويض دي ليخت في يوفي، إلا أن أحدث التقارير تحدثت عن إمكانية التحرك لضم الإسباني باو توريس نجم فياريال.

لكن مدافع فريق الغواصة الصفراء لن يأتي بسعر بخس، إذ يطالب النادي الإسباني بـ 50 مليون نظير التخلي عنه في ظل تبقي موسمين على عقده الحالي.

وصرح آليغري أمس بأن رحيل النجم الهولندي أمر يبدو النادي مستعداً للتعامل معه رغم الدور الكبير الذي لعبه في الفريق خلال المواسم الماضية.