يوفنتوس يحدد خليفة رونالدو

أفادت تقارير بأن يوفنتوس يدرس خطة مستقبلية من أجل تعزيز قوته الهجومية، مستهدفاً أحد النجوم المرشحين للرحيل عن فرقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن يوفي من الأندية المهتمة بضم قائد المنتخب الإنجليزي، هاري كاين، لتأمين خط هجومه، في ظل تقدم كريستيانو رونالدو وغونزالو هيغواين في السن، وقرب رحيل ماريو ماندجوكيتش في يناير القادم.

ويُتوقع أن يواجه يوفنتوس في هذه الصفقة منافسة شديدة، مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي، الذين يرغبون أيضاً في التعاقد مع كاين.

وسيتعين على نادي السيدة العجوز تجهير عرض مالي كبير، لمنافسة القوة الشرائية لريال ويونايتد تحديداً.

وكانت تقارير سابقة، قد ذكرت أن دانييل ليفي رئيس توتنهام، حدد 250 مليون جنيه استرليني لبيع نجم هجوم سبيرز.