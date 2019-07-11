يوفنتوس يحدد سعر كانسيلو بـ 60 مليون يورو

كشف يوفنتوس عن موقفه النهائي من رحيل ظهيره جواو كانسيلو هذا الصيف في ظل منافسة شرسة بين برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي للحصول عليه.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفي طلب 60 مليون يورو لبيع الدولي البرتغالي، مشيرة إلى أن البارسا يتصدر سباق التعاقد معه لدعم خط دفاعه خاصة بعد فشله في ضم ماتياس دي ليخت الذي بات على أعتاب الانضمام للبيانكونيري.

ويجيد كانسيلو (25 عاماً) اللعب في مركز الظهير الأيمن والمدافع، وقد شارك في 34 مباراة الموسم الماضي مع بطل إيطاليا.