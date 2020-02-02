يوفنتوس يحضر عرضاً تاريخياً لضم فان دايك

يحضر يوفنتوس عرضاً تاريخياً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود الدولي الهولندي للتربع على عرش قائمة أغلى مدافعي العالم.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، ترى إدارة يوفي في فان دايك الرجل الذي يمكنه قيادة البيانكونيري إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد سابقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع الريدز قد يكون منفتحاً على فكرة الرحيل في حالة التتويج بالدوري الإنجليزي، وهو الشيء الأقرب للحدوث، ليضيفه إلى قائمة ألقابه التي تضم دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في يوفنتوس قوله: «بعد فوزه بالعديد من الألقاب مع ليفربول، يعتقد يوفنتوس أنه قد يكون مستعداً لخوض تحدٍ جديدٍ نهاية الموسم، خاصة أنه لعب في بريطانيا لعدد من السنوات، ويخطط النادي (يوفنتوس) بشكل فعال لتقديم عرض ضخم له في الصيف».