يوفنتوس يحقق فوزاً عسيراً على فيورنتينا

تغلب يوفنتوس على ضيفه وغريمه فيورنتينا بصعوبة بنتيجة 1-0 في المباراة الصعبة التي جرت بينهما على ملعب آليانز مساء الأحد لحساب الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

قدم الفريقان أداءً قوياً ومتقارباً في مواجهة شهدت إلغاء هدف لكل طرف.

حمل هدف الانتصار الثمين توقيع الفرنسي أدريان رابيو برأسية في الدقيقة 34.

وألغى الحكم هدفاً للصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفي بداعي التسلل، وهو نفس سبب إلغاء هدف الفيولا الذي سجله البديل غايتانو كاستروفيلي.

يوفنتوس يواصل تسلق سلم الترتيب

رفع فريق المدرب ماسيميليانو آليغري رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر، علماً بأنه تم خصم 15 نقطة من رصيده جراء تلاعبه في الكشوفات المالية الخاصة بالانتقالات.

فيما بقي رصيد فيورنتينا ثابتاً عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.