يوفنتوس يحلم بجمع ميسي ورونالدو بين صفوفه

أكد تقرير فرنسي أن إدارة يوفنتوس تواصلت مع خورخي، والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، من أجل بحث إمكانية ضمه لصفوف البيانكونيري.

ويسيطر الأرجنتيني على عناوين الصحف العالمية خلال الأيام الحالية بعد قراره النهائي بالرحيل عن برشلونة الذي قضى معه مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وأبلغ ميسي إدارة النادي الكتالوني بشكل رسمي برغبته في الرحيل الثلاثاء الماضي، وهو ما اعتبر بمثابة قنبلة مدوية في موسم الانتقالات.

وأكدت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن إدارة البيانكونيري تواصلت مع والد ميسي من أجل الاستفسار عن مدى قبوله الدفاع عن ألوان الفريق الإيطالي الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة أن إدارة يوفي تحلم بالجمع بين نجمي الكرة كريستيانو رونالدو وميسي في فريق واحد، لتحقق أمنية كانت في وقت ما مستحيلة، لكنها أصبحت قابلة للتطبيق في الوقت الراهن.

وأضافت ”ليكيب“ أن العائق الأساسي أمام يوفنتوس من أجل إتمام الصفقة هو كيفية تمويل راتب الأرجنتيني الضخم، خاصة وأن النادي يتكفل بدفع راتب رونالدو الذي يعد الأعلى في الدوري الإيطالي بالكامل.

كما تعد العقبة الثانية أمام تحقيق حلم يوفنتوس هي رغبة ميسي نفسه، إذ أشارت تقارير إلى أن النجم الأرجنتيني حسم أمره بالفعل واختار الانتقال لمانشستر سيتي من أجل اللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.

وكانت الصحيفة قد أشارت في وقت سابق إلي أن ميسي رفض عرضاً من باريس سان جيرمان على الرغم من وساطة الثنائي آنخيل دي ماريا ونيمار.