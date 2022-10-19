يوفنتوس يحلم بضم فيرمينو "المتألق"

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة يوفنتوس تتطلع لاستقطاب النجم الدولي البرازيلي المتألق روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بعد انتهاء عقده صيف العام المقبل.

وسيكون جلب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى تورينو أمراً في غاية الصعوبة في ظل وجود عدة أندية أخرى مهتمة بالبرازيلي على غرار أي سي ميلان، وإمكانية توقيع اللاعب على عقدٍ جديدٍ من شأنه أن يبقيه في ملعب آنفيلد لفترة إضافية.

وتألق نجم هوفنهايم السابق وسجل 8 أهداف، كما صنع 4 أهداف أخرى لليفربول في 13 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.

فيرمينو يفرض نفسه في ليفربول

وعاد فيرمينو لفرض نفسه في تشكيلة المدير الفني الألماني يورغن كلوب الموسم الجاري، بعدما تراجع دوره مع الفريق الموسم المنصرم.

كما أن إصابتي البرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياز ستمنح المهاجم البرازيلي دقائق أكثر من المشاركات في قادم المباريات.

في المقابل، يدرك يوفنتوس أنه بات بحاجة لإحداث ثورة فعلية في صفوفه بعد موسم للنسيان حتى الآن على الصعيدين المحلي والأوروبي.