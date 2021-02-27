يوفنتوس يخسر 139 مليون دولار

كشف يوفنتوس عن خسائر بقيمة تفوق 137 مليون دولار عن الأشهر الستة الأولى للموسم الكروي 2020-2021.

وذكر بطل الدوري الإيطالي أن مجلس الإدارة وافق على التقرير المالي، مشيراً إلى أن الخسائر جاءت بسبب انخفاض العائدات بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى رواتب اللاعبين والتعاقدات الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع أرباح عقود الرعاية والإعلانات.

وأشار يوفنتوس إلى أنه قد يضطر إلى بيع بعض لاعبيه لمجابهة الخسائر، لكنه أكد أنها لا تثير الشكوك حول قدرات النادي واستمراريته والقدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية من خلال السيولة التي تم الحصول عليها من قروض متوسطة الأجل إضافة إلى تسهيلاتٍ بنكية أخرى، دون المساس بالأنشطة التجارية.