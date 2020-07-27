يوفنتوس يخشى غياب ديبالا عن مواجهة ليون

كشف يوفنتوس عن طبيعة إصابة نجمه باولو ديبالا وموقفه من المشاركة أمام أولمبيك ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الأرجنتيني قد شارك مع يوفي أمس في مباراة التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، قبل أن يتعرض للإصابة.

وخرج ديبالا في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، ليقلق يوفنتوس نظراً لاقتراب موعد مباراة دوري الأبطال.

وكشف بطل إيطاليا عبر موقعه الرسمي أن ديبالا أصيب في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر بعد فحوصات خضع لها صباح الاثنين.

وأكد يوفنتوس أنه سيتابع حالة اللاعب يومياً، في الوقت الذي لم يؤكد فيه مدة غيابه عن الملاعب بالتحديد والفترة التي يحتاجها من أجل العودة.

يذكر أن دانيلو تعرض لإصابة هو الآخر، لكن الاختبارات أكدت أنها ليست خطيرة ومن المتوقع أن يكون متاحاً للقاء ليون.