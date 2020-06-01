يوفنتوس يخضع ثلاثي كورونا لبروتوكول صارم

كشفت تقارير أن ثلاثي يوفنتوس الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، لا يعاني من أي مشاكل جسدية في التدريبات، بعد التعافي، لكن النادي وضعهم تحت رقابة طبية صارمة.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن أحد التحقيقات الطبية، قال أن مرضى فيروس كورونا قد يعانون من مشاكل تنفسية مزمنة بعد إصابتهم بالفيروس.

وكان دانييلي روغاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا قد تعرضوا للإصابة بفيروس "كوفيد-19"، قبل أن يعلن النادي تعافيهم تماماً وعودتهم للتدريبات مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة أجرت على الفور فحوصاً طبية دقيقة على لاعبيه، وتابع حالة الثلاثي، الذي عانى من الإصابة بالفيروس، بعناية ودقة شديدتين، حرصاً على سلامة بقية اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وتابعت أن ماتويدي وروغاني لم تظهر عليهما أي أعراض أبداً وكانت نتائج فحوصهما مرضية، بينما ديبالا الذي ظل يتعافى بعد حمل الفيروس لأكثر من 45 يوماً، يخضع لضوابط صارمة كل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني يتدرب بكامل طاقته في الأيام الأخيرة مثل بقية زملائه، ولا يعاني من أي مشاكل جسدية بعد استئناف التدريبات.

وختمت الصحيفة بأن الثلاثي سيكون متاحاً أمام المدرب ماوريتسيو ساري لدى استئناف البطولة يومى 20 و21 من يونيو الجاري، بالرغم من البروتوكول الصارم الذي يتبعه ديبالا.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف، بعد مرور 26 مرحلة.