يوفنتوس يخطط لإجراء العديد من الصفقات لإنهاء عقدته الأوروبية

كشف تقرير إعلامي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن أهداف يوفنتوس المتوقعة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لإنهاء عقدة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن يوفي بدأ الاستعداد للموسم المقبل باستهداف صفقات جديدة، وذلك عقب الخروج المبكر من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي يستهدف تدعيم خطه الدفاعي برافاييل فاران (ريال مدريد)، وكوستاس مانولاس (روما)، أما في الوسط فهناك إيسكو (ريال مدريد)، وبول بوغبا (مانشستر يونايتد)، وتانجي ندومبيلي (ليون).

وفي خط الهجوم، يسعى يوفي للحصول على خدمات جواو فيليكس (بنفيكا)، وفيديريكو كييزا (فيورنتينا).

يذكر أن يوفنتوس لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996، كما أنه خسر النهائي 5 مرات منذ التتويج الأخير.