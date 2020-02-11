يوفنتوس يخطط لإقالة ساري

أوضح تقرير إعلامي بأن يوفنتوس قد يقيل ماوريتسيو ساري، من منصبه كمدير فني على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وسقط يوفي أمام مستضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة (1-2)، وهي ثالث هزيمة لفريق السيدة العجوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد السقوط مسبقاً أمام لاتسيو ونابولي.

ويواجه يوفنتوس، خطر خسارة لقب السيري آ بعد الفوز به خلال الأعوام الـ 8 الأخيرة، في ظل المنافسة الشرسة حالياً مع إنتر ولاتسيو.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن هنالك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيميليانو آليغري المدير الفني السابق للفريق.

وأشارت إلى أن أندريا آنييلي رئيس النادي غير مقتنع بساري.

وارتبط اسم آليغري بالإشراف على للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام.