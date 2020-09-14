يوفنتوس يخطط لتعويض رحيل هيغواين

يعمل يوفنتوس على التعاقد مع أكثر من صفقة هجومية لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي أن خطة يوفي هي التعاقد مع مهاجمين، عقب التخلص من خدمات غونزالو هيغواين القريب من الدوري الأميركي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه سيتم ضم أحد الأسماء التالية: لويس سواريز (برشلونة)، أو إيدين دجيكو (روما)، أو أوليفييه جيرو (تشيلسي).

أما المهاجم الثاني للسيدة العجوز فسيأتي على سبيل الإعارة، ويعد مويسي كين (إيفرتون) الاسم المفضل لهذا الدور مع يوفي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إيفرتون يرفض رحيل كين معاراً، لكن يوفنتوس يصر على حسم الصفقة بهذه الصيغة.

وكشف تقرير إسباني عن تطور جديد بشأن السوق الصيفي ليوفنتوس، في ظل تفكير مارسيلو، ظهير ريال مدريد، بالرحيل عن الملكي.

وقالت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ضغط على مسؤولي النادي مؤخراً، للتعاقد مع مارسيلو.

ويرتبط رونالدو بعلاقة رائعة مع مارسيلو منذ مزاملته في سانتياغو بيرنابيو، ويريد اللعب بجواره مرة أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، يضغط أيضاً على الإدارة الإيطالية لحسم صفقة النجم البرازيلي.

وأوضحت أنه من الصعب موافقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على أي عرض لرحيل مارسيلو، لكن يوفنتوس يحاول بكافة الطرق.

وذكرت “ديفينسا سنترال” أن يوفنتوس سيلعب على حاجة ريال مدريد لجني الأموال هذا الصيف، مما سيدفعه للاستغناء عن مارسيلو الذي بات بديلاً في مركزه لزميله فيرلان ميندي.