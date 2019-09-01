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يوفنتوس يخطط لجلب إيريكسن

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2019 - 03:39
كريستيان إيريكسن
كريستيان إيريكسن

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية الأحد، عن تفكير يوفنتوس في التوقيع مع كريستيان إيريكسن نجم وسط توتنهام، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وقررت إدارة السيدة العجوز تقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو، من أجل ضم الدولي الدنماركي الذي ينتهي عقده مع فريقه اللندني صيف عام 2020.

وابتعد باريس سان جيرمان عن محاولات ضم إيريكسن بعد فشل عملية انتقال نيمار إلى برشلونة، ليفشل النادي الفرنسي في توفير سيولة مالية تؤهله لإبرام صفقات جديدة.

يذكر أن إيريكسن فقد الأمل تماماً في الانتقال لريال مدريد، لذلك قد يوافق على التوجه إلى إيطاليا في حال تقدم يوفي بعرضٍ رسمي لضمه.

Via SyndiGate.info


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