يوفنتوس يخطط لخطف سيبايوس

أبدى يوفنتوس رغبته في ضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد المعار لآرسنال.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن سيبايوس ربما يرحل بشكل نهائي عن النادي الملكي حيث لا يرغب المدرب زين الدين زيدان في بقائه.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني يريد البقاء في آرسنال، رغم وجود عروض لضمه من الدوري الإسباني وتحديداً من فالنسيا وريال بيتيس، إلى جانب الاهتمام الذي تلقاه من يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفي مستعد لدفع راتب سنوي لسيبايوس يصل إلى أربعة ملايين و500 ألف يورو بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وذكرت أن ريال مدريد يرغب في الحصول على 40 مليون يورو لترك لاعب الوسط، ويبدو أن يوفنتوس هو الوحيد القادر على دفع مثل هذا المبلغ على عكس آرسنال وفالنسيا وريال بيتيس.