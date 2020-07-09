يوفنتوس يخطط لضم لاكازيت

قرر يوفنتوس التوقيع مع أليكساندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، في حال فشل صفقة آركاديوش ميليك، بسبب المطالب المرتفعة من جانب نابولي.

وأشار موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الخميس، إلى أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، يريد ضم النجم الفرنسي، لمشاركة الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في خط الهجوم.

ومن المتوقع أن يوافق آرسنال بسهولة على بيع لاكازيت نهاية الموسم الجاري، خاصة أن بيير إيميريك أوباميانغ يبدو في طريقه للبقاء والتجديد لفترة أطول.

في المقابل، يبقى ميليك هدف يوفنتوس هذا الصيف بطلب من المدرب ماوريتسيو ساري، لكن إدارة نابولي ترفض بشدة بيع المهاجم إلى بطل إيطاليا.