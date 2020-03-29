يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

وجه يوفنتوس الشكر للاعبي الفريق الأول والمدرب ماوريتسيو ساري على تفهمهم للموقف الصعب الذي يمر به النادي والعالم، ومساعدتهم الكبيرة.

وأعلن يوفنتوس عن توصله لاتفاق مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني، لتقليل رواتبهم، بسبب توقف النشاط لتفشي فيروس كورونا.

وقال النادي فى بيان عبر موقعه أكد فيه موافقة اللاعبين والطاقم الفني على تخفيض أجورهم لأشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو بنسبة كبيرة، وذلك بسبب توقف النشاط، ولما يمر به النادي والعالم بسبب فيروس كورونا.

وسيتم خصم رواتب اللاعبين بقيمة 90 مليون يورو من ميزانية النادي.