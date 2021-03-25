يوفنتوس يدرس إقالة بيرلو بسبب تراجع النتائج

بات أندريا بيرلو مدير يوفنتوس الفني مهدداً بالإقالة قبل نهاية الموسم الحالي.

وخرج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، كما تراجع إلى المركز الرابع فى الدوري الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن إدارة يوفي لا تفكر في إقالة بيرلو قبل نهاية الموسم، إلا إذا تفاقم الوضع في الدوري.

وأشارت إلى أن خطة الإدارة في هذه الحالة تتجه لتعيين إيغور تودور، مساعد بيرلو، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن الكرواتي لم يعد يرتبط بعلاقة جيدة مع بيرلو أو روبرتو بارونيو أحد أعضاء الجهاز الفني ليوفنتوس.

وقالت الصحيفة: «إذا تأجلت إقالة بيرلو إلى الصيف، فإن يوفنتوس لن يستطيع التعاقد مع مدرب كبير مثل يورغن كلوب (ليفربول) أو بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) لأسباب مالية».

وذكرت أن البدلاء المحتملين في يوفنتوس، هم جيان بييرو غاسبيريني (أتالانتا) ولوتشيانو سباليتي (المدرب السابق لإنتر وروما)، وسيموني إنزاغي (لاتسيو).

وأكدت أن ماسيميليانو آليغري، مدرب يوفنتوس السابق لا يزال في الحسابات، لكن علاقته السيئة مع بافيل نيدفيد، نائب الرئيس، وفابيو باراتيتشي، المدير الرياضي قد تمنع عودته.