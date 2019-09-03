يوفنتوس يدرس استبعاد رامزي وماندجوكيتش عن قائمته الأوروبية

يستعد يوفنتوس لتقديم قائمته الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد يوفي خلال الأشهر الأخيرة مع كلٍ من ماتياس دي ليخت وأدريان رابيو وآرون رامزي وأعاد حارسه الأسطوري جيانلويجي بوفون.

ومن المفترض أن يستبعد البيانكونيري ثلاثة من لاعبيه من القائمة الأوروبية، واستقر حسب المصادر على ماريو ماندجوكيتش، الذي يبدو مطالباً بمنافسة غونزالو هيغواين وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

بينما ينحصر الخياران الآخران بين الثلاثي بليز ماتويدي وإيمري تشان والوافد الجديد آرون رامزي، في وقت يبدو فيه الأخيران هما الأقرب.

ومن الطبيعي أن تتكون القائمة الأوروبية من 25 لاعباً، لكن يوفنتوس يمر بقيود تجعله مطالباً بتخفيضها إلى 22 لاعبًا فقط، وعلى ذلك يأتي استبعاد اللاعبين الثلاثة.

يذكر أن القائمة يجب أن تقدم من قبل إدارة السيدة العجوز إلى يويفا اليوم من أجل تسجيلها واعتمادها رسمياً.