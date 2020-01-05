يوفنتوس يدرس التعاقد مع تياغو آلكانتارا

يفكر يوفنتوس في تقديم عرض رسمي إلى بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد مع تياغو آلكانتارا، لاعب وسط الفريق البافاري، خلال يناير الجاري.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، الأحد، عن رغبة ماوريتسيو ساري مدرب يوفي في ضم الدولي الإسباني إلى فريقه، في حال رحيل إيمري تشان إلى باريس سان جيرمان.

ويفضل مسؤولو البيانكونيري بيع الألماني إلى باريس مع جلب تياغو إلى تورينو، خاصة أن الإسباني ابتعد عن التشكيلة الأساسية لفريقه بعد رحيل المدرب نيكو كوفاتش.

يذكر أن تياغو كان قريباً من العودة إلى ناديه السابق برشلونة الصيف الماضي، لكن الفريق الكتالوني فضل التعاقد في النهاية مع آرتورو فيدال.