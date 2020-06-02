يوفنتوس يدرس مبادلة بيرنارديسكي بجورجينيو

يطمح يوفنتوس في عرض نجمه فيديريكو بيرنارديسكي على إدارة تشيلسي، من أجل الحصول على توقيع جورجينيو في المقابل، ضمن صفقة تبادلية بين الطرفين.

وأكد موقع «فوتبول إيتاليا» الإيطالي أن مسؤولي يوفي قرروا نسيان آرتور ميلو، بعد إعلان رغبته في الاستمرار مع برشلونة الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يحاول النادي الإيطالي إبرام الصفقة خلال الصيف، خاصة أن لاعب وسط تشيلسي يعرف ماوريتسيو ساري جيداً بعدما لعب تحت قيادته في نابولي وتشيلسي.

يذكر أن ساري لا يمانع رحيل آرون رامزي وأدريان رابيو، بسبب عدم ظهورهما بالشكل المطلوب.