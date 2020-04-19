يوفنتوس يرغب في التعاقد مع زيدان لخلافة ساري

يخطط يوفنتوس لتوجيه ضربة جديدة لريال مدريد، بعدما تعاقد مع أسطورة النادي الملكي وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو في صيف 2018.

ويفكر يوفي في التخلي عن مدربه الحالي ماوريتسيو ساري نهاية الموسم الجاري، والتحرك لتعويضه بمدير فني جديد.

وأشارت تقارير فرنسية، أن يوفنتوس عاد للتواصل من جديد مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، وطلب منه قيادة الفريق الموسم القادم بدلاً من ساري.

وسبق لزيدان اللعب بقميص يوفنتوس قبل الانتقال لريال مدريد، في الفترة ما بين 1996 وحتى عام 2001.

وأكد موقع ” le10sport.com” أن يوفنتوس تواصل مع المحيطين بزيدان، مستغلاً للشائعات التي تتحدث عن عدم اتفاقه مع فلورتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ووقع زيدان عقداً مع الملكي يمتد حتى صيف 2022، لكن التقارير تشير إلى أنه يختلف مع إدارة النادي بشأن التخطيط للمستقبل، مما قد يسهل الطريق على يوفنتوس لإقناعه بالقدوم.