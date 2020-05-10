يوفنتوس يرفض الاستسلام في صفقة آرتور

رفض يوفنتوس الاستسلام في صفقة آرتور ميلو لاعب وسط برشلونة.

وأوضحت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن يوفي لا يريد الاستسلام قبل حسم هذه الصفقة، وأضاف التقرير أنه مع اقتراب مغادرة ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة، يخطط يوفنتوس في المقابل للتعاقد مع آرثر.

وأكدت أن البرازيلي هدف لماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز.

وسبق وصرّح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أنه كان هناك محادثات مع برشلونة بالفعل، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لعقد صفقات تبادلية هذا الصيف.

وسبق وأوضح آرتور أنه لا يعتزم مغادرة البارسا، بعد ارتباطه بالانتقال ليوفي.