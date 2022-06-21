يوفنتوس يرفض بيع دي ليخت لتشيلسي أو ليفربول

من المتوقع أن يقود النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت خط يوفنتوس الخلفي الموسم القادم إلى جانب ليوناردو بونوتشي عقب رحيل المخضرم جيورجيو كييليني.

واكتنف الغموض مستقبل صاحب الـ 22 عاماً بعد نهاية الموسم حين ألمح إلى أنه قد يرحل عن ملعب آليانز إذا وجد أن مستوى يوفي لم يتحسن بشكلٍ عام.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن تشيلسي وليفربول سارعا في التحرك من أجل التعاقد مع خريج أكاديمية أياكس سريعاً بعد سماع هذه الأقوال.

ويعد تشيلسي من أكثر الفرق حاجة لمدافعين جدد عقب رحيل الثنائي أندرياس كريستينسن وأنتونيو روديغر.

فيما تمني إدارة ليفربول النفس في الجمع ما بين الثنائي الهولندي دي ليخت وفيرجيل فان دايك على مستوى النادي كونهما اعتادا اللعب سوياً في منتخب بلادهما.

ويخطط يوفنتوس لمكافحة هذا الاهتمام بلاعبه الشاب من خلال تجديد عقده الذي سينتهي في صيف عام 2024 لموسمين إضافيين مع زيادة في الأجور.

وقد يتم تخفيض قيمة فسخ العقد من 150 مليون يورو إلى 80 مليون يورو من أجل إقناع الهولندي بالموافقة.

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد جميعها تتابع تطورات وضع المدافع الشاب أيضاً على أمل التحرك لضمه إن سنحت الفرصة فعلياً.