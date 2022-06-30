يوفنتوس يرفض شراء موراتا

سيعود النجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد بعد موسمين عاديين قضاهما رفقة يوفنتوس الذي رفض تفعيل بند شرائه بصورة نهائية.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً ما مجموعه 32 هدفاً فقط ليوفي خلال الفترة الثانية التي قضاها في صفوفه، بعد تجربة أولى ناجحة بين موسمي 2014 و2016.

وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي: "انتهت رحلة ألفارو موراتا مع يوفنتوس، قضى المهاجم الإسباني الموسمين الماضيين في صفوف البيانكونيري وسيعود الآن إلى الكولتشونيروس.

"حظاً سعيداً يا ألفارو وشكراً على كل شيء."

يذكر أن آرسنال يتابع النجم الإسباني وسيكون بإمكانه التحرك لضمه الآن بما أنه بات متاحاً.

كما يمكن أن يستمر اللاعب في صفوف أتلتيكو مدريد لتعويض النجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز الذي انتهت مغامرته بدوره في ملعب واندا ميتروبوليتانو.