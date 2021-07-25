يوفنتوس يرفض عرضاً من ليفربول قيمته 100 مليون يورو لشراء كييزا

كشفت عدة مصادر إعلامية إيطالية أن يوفنتوس رفض عرضاً ضخماً بقيمة 100 مليون يورو من ليفربول لشراء النجم الشاب المتألق فيديريكو كييزا.

وانضم الدولي الإيطالي صاحب الـ 23 عاماً إلى البيانكونيري الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادماً من فيورنتينا مقابل 10 ملايين يورو مع إمكانية شرائه بصورة نهائية بقيمة 50 مليون يورو.

وسجل جناح الفيولا السابق 14 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى خلال 43 مباراة خاضها الموسم المنصرم مع يوفي.

كما زار كييزا الشباك مرتين مع منتخب إيطاليا في بطولة يورو 2020 التي توج الآتزوري بلقبها واختير ضمن الفريق المثالي للمسابقة.

يوفنتوس يرفض التخلي عن كييزا

وقالت صحيفتا "لا غازيتا ديلو سبورت" و"لا ريبوبليكا" أن نادي السيدة العجوز رفض عرضاً كبيراً من الريدز بقيادة المدرب يورغن كلوب وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو نظير التخلي عن النجم الشاب.

وشددت الصحيفتان أن يوفنتوس لن يتخلي عن اللاعب بأي ثمن كونه يعتبر حجراً أساسياً في خطط الفريق المستقبلية.

وكان يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ قد عبر بدوره عن رغبته في ضم جناح الآتزوري مؤخراً.