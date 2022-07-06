يوفنتوس يرفض عرض بايرن ميونيخ لشراء دي ليخت

رفض يوفنتوس عرضاً من بايرن ميونيخ في الساعات الأخيرة لشراء النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت وفقاً لموقع "يوفي إف سي".

ويعد المدافع الشاب أحد أبرز المواهب في أوروبا وتتصارع عدة أندية للحصول على خدماته في ظل تردده على تمديد فترة بقائه مع العملاق الإيطالي.

ورغم تمسك يوفنتوس باللاعب، إلا أنه سيضطر لبيعه بحال عدم توقيعه على عقدٍ جديد خوفاً من خسارته بثمن بخس أو مجاناً حين يصل الاتفاق الحالي معه إلى نهايته.

ويعد تشيلسي أبرز منافسي بايرن على النجم الهولندي البالغ من العمر 22 عاماً، إضافة لبرشلونة الذي يبدو خياراً مستبعداً نظراً للضائقة المالية التي ضربته مؤخراً.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أن بايرن ميونيخ قدم 60 مليون يورو إضافة لظهيره الأيمن الفرنسي بينجامان بافارد، لكن يوفي رفض العرض مباشرة كونه يريد قيمة مالية معينة فقط بدون عملية تبادل للاعبين.