يوفنتوس يريح رونالدو أمام بريشيا

قرر ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، إراحة النجم كريستيانو رونالدو في المباراة القادمة أمام بريشيا، الأحد، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وأشارت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، الأحد، إلى أن غياب البرتغالي عن مواجهة بريشيا لإراحته فقط، بعد مشاركته باستمرار خلال المباريات الأخيرة بالدوري والكأس.

وحقق رونالدو رقماً قياسياً جديداً هذا الموسم، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ السيدة العجوز يسجل في 10 مواجهة على التوالي.

على جانب آخر، يعود قائد الفريق جيورجيو كييليني إلى قائمة يوفنتوس من جديد، بعد تعافيه تماماً من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ مطلع الموسم.