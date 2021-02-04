يوفنتوس يريد إبقاء رونالدو لموسم إضافي

أفادت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يسعى لتمديد عقد نجمه كريستيانو رونالدو بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وسجل البرتغالي هدفي الانتصار على إنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي، ليستمر في أرقامه التهديفية المميزة هذا الموسم.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن إدارة يوفي بدأت تفكر جدياً في تمديد عقد الهداف البرتغالي لموسم إضافي، لينتهي في 2023 بدلاً من 2022.

وأضاف التقرير أن من الأسباب التي تشجع البيانكونيري على التحرك هو راحة اللاعب في تورينو ودوره المهم مع الفريق داخل وخارج الملعب.

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي أنه تم مناقشة الفرضية بشكل ودي بين فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، ووكيل رونالدو جورجي مينديش.

وينتظر في الفترة المقبلة تحول المناقشات لتصبح بطابع رسمي وفقاً للصحيفة.

ويتصدر رونالدو الذي سيتم عامه السادسة والثلاثين حالياً ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفاً.