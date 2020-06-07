يوفنتوس يريد استعارة حسام عوار لموسمين

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس قدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع حسام عوار، لاعب خط وسط ليون.

وينتهي عقد الشاب صاحب الـ 21 عاماً مع النادي الفرنسي في يونيو عام 2023، وارتبط اسمه بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن يوفي عرض على ليون استعارة عوار لموسمين مع خيار الشراء عام 2022.

وأكملت الصحيف أن يوفنتوس يعتبر الوجهة المفضلة لنجم خط وسط ليون، ويرغب البيانكونيري في إتمام الصفقة، قبل دخول المنافسين.

وأضافت أن ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، من بين عدة أندية تتنافس على ضم عوار.

وأردفت الصحيفة أن قيمة لاعب خط وسط ليون تبلغ 63 مليون جنيه استرليني، ويمكن بيعه مقابل 45 مليون جنيه.

يذكر أن عوار خاض 133 مباراة مع ليون في جميع البطولات وأحرز 24 هدفاً، بعدما شارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2017.