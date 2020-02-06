يوفنتوس يحلم بالجمع بين ميسي ورونالدو في صفوفه

بعد ساعات قليلة على أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة، بدأت الأندية الأوروبية تتأهب من أجل المنافسة على ضم المهاجم الأرجنتيني الصيف القادم.

جاءت هذه التطورات عقب تصريحات إيريك آبيدال السكرتير الفني للبارسا، والتي انتقد فيها لاعبي الفريق خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، واتهم بعضهم بالتخاذل خلال فترة تواجد المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي.

وخرج ميسي للرد على زميله السابق في واقعة غير مسبوقة، وطالبه بالتركيز على مهام منصبه، بدلاً من إثارة الجدل وتغذية الشائعات.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن ترقب الثنائي يوفنتوس وإنتر ميلان لموقف المهاجم الأرجنتيني من بعيد، تمهيداً للتحرك خلال الصيف.

ويحتوي عقد ميسي على شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو وينتهي في 2021، لكن بإمكانه الرحيل الصيف القادم مجاناً وفقاً لبند آخر في عقده مع برشلونة.

وهو ما يجعل مهمة ضمه أسهل على الثنائي الإيطالي، في حالة حسم "ليو" مصيره بشكل نهائي بمغادرة النادي الإسباني الذي بدأ فيه مسيرته.

وتبدو فكرة ضم يوفنتوس لميسي مثيرة للاهتمام، حيث قد يتزامل بذلك للمرة الأولى مع منافسه اللدود كريستيانو رونالدو في فريق واحد الموسم القادم.

وسيدخل مانشستر سيتي السباق أيضاً بكامل قوته، حيث من المتوقع أن يبذل بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي كل ما لديه للعمل مرة أخرى مع "ليو".

يذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، اجتمع بآبيدال أمس الأربعاء لتهدئة الموقف بينه وميسي، واستقر في النهاية على استمرار الفرنسي رغم الأزمة التي تسبب بها.