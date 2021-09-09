يوفنتوس يريد ديمبيلي مجاناً من برشلونة

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة مجاناً الصيف القادم.

ولم يتوصل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لاتفاق حتى الآن مع إدارة البارسا حول تجديد عقده الذي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

تجربة مخيبة لـ ديمبيلي مع برشلونة حتى الآن

وعانى الفرنسي من سلسلة إصابات متتالية وفشل في تقديم الإضافة المطلوبة مع البلاوغرانا منذ وصوله عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت قيمتها قرابة 105 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون أخرى على شكل إضافات.

ووضع البارسا شرطاً جزائياً لفسخ العقد قيمته 400 مليون يورو، وذلك بعد خسارة نيمار لصالح باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وخاض ديمبيلي مع برشلونة 118 مباراة في جميع البطولات وزار الشباك 30 مرة، كما مثل منتخب فرنسا 27 مرة وسجل له 4 أهداف.