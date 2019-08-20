يوفنتوس يريد راكيتيتش مقابل تشان

يعمل يوفنتوس على صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة، قبل أيام معدودة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي سعياً منه لاستغلال شائعات رحيل نجم الوسط إيفان راكيتيتش عن البارسا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن عرض يوفي للاعبه إيمري تشان مقابل الحصول على نجم الوسط الكرواتي.

وأوضحت أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي الإيطالي أجرى بعض المحادثات مع برشلونة خلال الساعات الماضية.

وتبدو الصفقة في غاية الصعوبة، وسط شكوك حول ترحيب البلاوغرانا بضم تشان، نظراً لسجل الإصابات الطويل للدولي الألماني.

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وعلى جانب آخر تبدو هذه الخطوة ضمن عملية تبادلية كبيرة، تجمع بين برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك بانتقال نيمار إلى برشلونة، مقابل انضمام ديبالا بدلاً منه لباريس، على أن يستفيد يوفنتوس بقدوم راكيتيتش وجلب لويس سواريز من برسا.