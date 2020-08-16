يوفنتوس يريد صلاح وقيمة الصفقة قد تصل إلى 120 مليون يورو

يبحث يوفنتوس عن تدعيم صفوفه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا المستعصي بعدما فشل كريستيانو رونالدو ورفاقه في تحقيقه، وهذه المرة بالتعاقد مع محمد صلاح هداف ليفربول.

وكشف تقرير لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، وضع الدولي المصري ضمن حساباته من أجل ضمه، بشرط توافر الأموال اللازمة في خزينة النادي، وذلك ببيع عدد من اللاعبين لتمويل الصفقة.

وقال الموقع أن التعاقد مع صلاح سيكلف يوفي نحو 120 مليون يورو، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لبيع عدد من اللاعبين، مثل باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد.

وأكد الموقع أنه في حال تعاقد مدريد مع الدولي الأرجنتيني، ستتوفر الأموال للتعاقد مع صلاح، وسيتقاضى ثاني أعلى راتب في الفريق بعد رونالدو.

وسبق لصلاح اللعب في الدوري الإيطالي مع فريق فيورنتينا وروما قبل الانتقال إلى ليفربول عام 2017.